СМИ: Индия примет участие в антитеррористических учениях ШОС в Пакистане

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Индии примут участие в многонациональных антитеррористических учениях "Пабби-антитеррор-2021" стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которые начнутся 3 октября в Пакистане. Об этом в четверг сообщает газета The Times of India со ссылкой на источники.

На учения Индия, вероятно, направит группу военнослужащих из трех человек. Индийские военнослужащие впервые примут участие в маневрах на территории Пакистана, заявили источники.

Правительство Индии считает, что ее участие в учениях в Пакистане никоим образом не противоречит индийским требованиям о прекращении Пакистаном трансграничного терроризма. Участие Индии в маневрах ШОС в Пакистане свидетельствует о том значении, которое она придает роли этой организации в обеспечении безопасности в Центральной Азии, особенно в свете последних событий в Афганистане, приводит газета слова источников.

Многонациональные антитеррористические учения "Пабби-антитеррор-2021" пройдут в районе города Пабби в пакистанской северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Решение об их проведении было принято в Ташкенте на 36-м заседании Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС, членами которой являются Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

В сентябре 2020 года Индия отказалась от участия в проходивших в России маневрах стран ШОС "Кавказ" из-за того, что к ним были привлечены китайские и пакистанские военнослужащие.

Индия вышла из этих учений в связи с военным конфликтом с Китаем в зоне Ладакха, где в мае - июне 2020 года произошли столкновения военнослужащих двух стран и где сейчас проходит разъединение и отвод индийских и китайских войск. В феврале Индия и Пакистан договорились соблюдать режим прекращения огня в Кашмире, где в прошлом году число его нарушений стало наибольшим за последние 18 лет. Несмотря на это, на индийско-пакистанской границе в зоне Кашмира продолжает сохраняться военная напряженность.