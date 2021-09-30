В ОБСЕ отметили важность роли завершающейся миссии наблюдателей на границе РФ с Украиной

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Миссия пограничных наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на российско-украинской границе, мандат которой не продлила Россия, была важным компонентом укрепления доверия в процессе урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом идет речь в распространенном в четверг заявлении специального представителя действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Микко Киннунена по результатам заседания последней.

"Встреча [Контактной группы 29 сентября] состоялась за день до того, как истечет мандат миссии наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе, не продленный Российской Федерацией. С 2014 года эта миссия являлась важным компонентом укрепления доверия в рамках согласованных усилий ОБСЕ по разрешению конфликта", - говорится в сообщении.

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета организации 2 сентября сообщил, что Россия не видит оснований для продления мандата группы наблюдателей после его истечения 30 сентября 2021 года. По его словам, это решение пересмотру не подлежит. Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Украина и страны Запада не проявили должного уважения к развертыванию по инициативе России группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк". По ее словам, со стороны России это было "жестом доброй воли", который, как ожидалось, "будет содействовать скорейшему урегулированию внутриукраинского конфликта". Захарова отметила, что Киев и западные страны "стремились использовать сам факт присутствия ОБСЕ на российской территории для подтверждения неких "обязательств" России в рамках Минских договоренностей", которые были подписаны уже после прибытия наблюдателей, а также "для отвлечения внимания международного сообщества от упорного нежелания украинских властей выполнять минский Комплекс мер". Она констатировала, что "жест доброй воли остался без ответа".

В ОБСЕ выразили сожаление из-за отказа РФ продлить мандат миссии.