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Консультации России и США по стратегической стабильности начались в Женеве

Российскую делегацию возглавляет замглавы МИД Сергей Рябков, американскую - первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман
© Константин Прибытков/ТАСС

ЖЕНЕВА, 30 сентября. /ТАСС/. Второй очный раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности начался в Женеве.

Переговоры проходят в постоянном представительстве России при женевской штаб-квартире ООН и других международных организаций. Обе делегации прибыли на место проведения встречи, передает корреспондент ТАСС. Российскую делегацию возглавляет замглавы МИД Сергей Рябков, американскую - первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

Первый в 2021 году очный раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности состоялся 28 июля в Женеве. Тогда обе стороны положительно оценили итоги встречи и выразили готовность продолжать работу.

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