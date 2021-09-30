СМИ: талибы открыли центр подготовки собственных военных кадров в провинции Забуль

ТАСС, 30 сентября. Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) открыло учебный центр для подготовки собственных военных кадров. Об этом в четверг сообщил информационный портал "Исламского эмирата Афганистан" (используемое "Талибаном" название государства).