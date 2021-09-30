Токаев заявил, что Казахстан и Россия имеют схожие экологические проблемы

НУР-СУЛТАН, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в четверг в онлайн-формате, заявил, что у республики и РФ имеются похожие экологические проблемы, поэтому важно активизировать совместные усилия в этой области.

"Казахстан и Россия имеют схожие экологические проблемы. Это высокий уровень загрязнения воздуха, воды, почвы, накопление радиационных и промышленных отходов. Более того, учитывая наше соседство, многие проблемы, по сути, являются общими для двух государств", - сказал Токаев.

По его словам, для их решения правительствами подписано семь соглашений в области экологии, сохранения биоразнообразия, совместного использования трансграничных водных объектов. "Соглашения планомерно реализуются. Однако экологическая ситуация продолжает ухудшаться, ее решение требует активизации именно совместных усилий на международном уровне", - отметил президент Казахстана. Он также обратил внимание на то, что катастрофическое обмеление реки Урал несет серьезную угрозу для жителей приграничных районов Казахстана и России.

Токаев предложил создать государственные резерваты в Каспийском море для сохранения популяции каспийского тюленя.

"Казахстан и Россия обладают богатой и уникальной флорой и фауной. Вместе с тем остро стоит вопрос снижения популяции каспийского тюленя, который внесен в Красную книгу обеих стран. Нужны безотлагательные меры по сохранению этого уникального животного, защите его территории обитания и размножения. Поэтому предлагается рассмотреть возможность создания государственных резерватов в северном Каспии", - сказал Токаев.