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Токаев заявил, что в рамках межрегионального форума с Россией подписали 13 документов

НУР-СУЛТАН, 30 сентября. /ТАСС/. Казахстанская и российские стороны в рамках XVII Форума межрегионального сотрудничества, который прошел 28-30 сентября в онлайн-формате, подписали 13 документов. Об этом заявил в четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания форума.

"Считаю, что сегодняшний разговор бы конструктивным, деловым. Обсуждены основные проблемы, определены задачи на предстоящий период, даны конкретные поручения. В рамках форума подписано 13 документов", - сказал он.

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