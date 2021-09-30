Bild: в ФРГ либералы и ХДС/ХСС перенесли на более поздний срок дату переговоров о коалиции

БЕРЛИН, 30 сентября. /ТАСС/. Свободная демократическая партия (СвДП) ФРГ и консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) проведут предварительные переговоры о возможной коалиции в воскресенье вечером. Об этом сообщила в четверг газета Bild со ссылкой на источники в организациях.

Изначально СвДП и ХДС/ХСС собирались провести переговоры в субботу, а на воскресенье планировалась встреча либералов с социал-демократами.

На прошедших 26 сентября выборах в Бундестаг победили социал-демократы (СДПГ) с 25,7%, консервативный блок ХДС/ ХСС получил 24,1%, показав худший результат в своей истории. Либеральная Свободная демократическая партия набрала 11,5% голосов, "зеленые" - 14,8%, в Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.

Следующая коалиция ФРГ будет состоять, скорее всего, из трех партий. В правительстве, вероятно, будут либералы и "зеленые" на правах "младших" партий. Канцлера выставит либо СДПГ, либо ХДС/ХСС. По сути, сейчас все зависит от того, с кем больше захотят вступать в союз "младшие" политические силы.