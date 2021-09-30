Лукашенко заявил, что в Белоруссии назрели перемены

МИНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране объективно назрела потребность в переменах, но речь не идет о глобальной смене приоритетов. Такое мнение он высказал в четверг, принимая верительные грамоты послов Азербайджана, Армении, Индии, Индонезии, Ливана, Малайзии, Монголии, Туниса и ЮАР.

"Начало вашей дипломатической миссии приходится на период важных преобразований в Беларуси. Но речь не идет о глобальной смене приоритетов. Это прежде всего внутреннее дело нашей страны, - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. - Для обеспечения динамики дальнейшего развития белорусского общества, корректировки внутренней и внешней политики в стране объективно назрела потребность к переменам".

Лукашенко также отметил, что в республике проходит Год народного единства, целями которого являются дальнейшая консолидация общества, укрепление его патриотических основ, сплочение многонационального белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости. Он подчеркнул, что справедливость в международном и межгосударственном взаимодействии и в проведении внутренней политики - это то, что белорусы выстрадали всей своей историей. "В том числе и в новейший период, события которого разворачивались и разворачиваются на ваших глазах", - заметил он.

Президент заявил, что Белоруссия в приоритетном порядке намерена выстраивать "дружественные отношения с теми государствами, которые действительно уважают ее суверенитет и независимость". При этом акцентировал внимание, что, находясь на границе между Западом и Востоком, Белоруссия, как никакая другая страна, понимает важность созидательной, объединительной международной повестки.