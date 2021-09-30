В Сербии выразили благодарность России и Путину за поддержку в вопросе Косова

БЕЛГРАД, 30 сентября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Сербский народ всегда будет благодарен России и ее президенту Владимиру Путину за поддержку в вопросе Косова и Метохии. Об этом в комментарии ТАСС в четверг заявил министр, отвечающий в правительстве Сербии за инновации и технологии, глава межправительственного комитета (МПК) по сотрудничеству с Россией Ненад Попович.

"У каждого серба, который любит Сербию, в генах любовь к России. Благодаря помощи русского царя Николая II мы выжили как нация во время Первой мировой войны, если бы не было Красной Армии во Второй мировой войне, мы бы сегодня не существовали как народ, а были бы рабами гитлеровской Германии. Россия мощно поддерживает Сербию и сегодня, когда мы боремся за защиту наших интересов по вопросу Косова и Республики Сербской. Если бы не было российского вето в Совете Безопасности ООН, сегодня бы ложное государство Косово было бы независимым. Сербский народ всегда будет благодарен президенту Владимиру Путину за то, что он сохранил Косово в границах Сербии", - сказал Ненад Попович.

Он подчеркнул, что со своей стороны продолжит прикладывать все возможные усилия для реализации стратегических проектов, которые откроют новые перспективы для развития сербско-российских отношений.

Попович, который в последние годы отвечает за взятый президентом Сербии Александаром Вучичем курс на развитие отношений с Россией, отмечает сегодня свой 55-летний юбилей. С июня 2017 года он занимается в правительстве Сербии инновациями и технологиями, участвует в общественной деятельности, возглавляет фонд "Бессмертный полк - Сербия". Заслуги министра отмечены орденами Сербской и Русской православных церквей, а также российским орденом Дружбы.