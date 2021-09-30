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DPA: в ФРГ предполагаемая нацистская преступница не явилась в суд

Выдан ордер на арест 96-летней женщины, отмечает агентство

БЕРЛИН, 30 сентября. /ТАСС/. Суд в федеральной земле Шлезвиг - Гольштейн выдел ордер на арест 96-летней жительницы Германии, которая при национал-социалистах служила секретарем коменданта и стенографисткой в концлагере Штуттгоф. Как сообщило в четверг агентство DPA, ее местонахождение невозможно определить.

Предполагаемая нацистская преступница подозревается в соучастии в убийстве более 10 тыс. человек. Следствие велось с 2016 года. Судебный процесс должен был начаться сегодня, но подозреваемая не явилась в суд.

За шесть лет (с 1939 по 1945 год) в Штуттгофе были заключены 110 тыс. человек, 65 тыс. погибли.

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