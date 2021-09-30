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СМИ: не менее 17 талибов погибли в столкновениях с боевиками ИГ на востоке Афганистана

Члены ИГ устроили засаду в провинции Забуль, отмечает телеканал Kabul News

ТЕГЕРАН, 30 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 17 членов движения "Талибан" (запрещено в РФ) погибли в столкновениях с боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане. Как сообщил в четверг телеканал Kabul News, бои прошли в провинции Забуль на границе с Пакистаном.

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По данным телеканала, боевики ИГ устроили засаду. 17 талибов погибли, у ИГ потери составили три человека. Другие подробности не приводятся.

Как сообщило в среду агентство Хама Пресс, талибы объявили о начале операции против боевиков ИГ в провинции Нангархар на востоке страны, а также в столичном регионе, где за последний месяц произошла серия взрывов и вооруженных нападений. Ответственность за некоторые из этих инцидентов взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане", являющаяся ответвлением ИГ.

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