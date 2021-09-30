Сенатор в США раскритиковал администрацию Байдена за политику по "Северному потоку - 2"

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Действия администрации президента США Джо Байдена в отношении российского проекта "Северный поток - 2" противоречат решениям Конгресса и интересам европейских союзников Вашингтона. С таким мнением в среду выступил старший республиканец комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Джим Риш по итогам закрытого брифинга.

"Администрация мало чего добилась со своим подходом по "Северному потоку - 2", кроме как туманных обещаний со стороны Германии, завершения строительства трубопровода и газового кризиса на фоне стремительно приближающейся зимы", - приводится высказывание сенатора на сайте комитета.

По мнению сенатора от штата Айдахо Россия якобы "создает газовый кризис, чтобы заставить Европейский союз одобрить проект, и чтобы укрепить свое энергетическое доминирование в Европе". "Энергетический переход требует десятилетий, и туманные обещания Германии привлечь Россию к ответственности и построить в Европе экономику, основанную на "зеленой энергии", не избавят от краткосрочных вызовов в сфере энергетики и геополитики, с которыми наши союзники столкнутся в ближайшие несколько лет", - считает сенатор от штата Айдахо.

"Конгресс с сильной поддержкой обеих партий принял несколько законов, в которых предельно ясно указано, что нельзя позволить, чтобы "Северный поток - 2" начал эксплуатироваться. Администрация продолжает отказываться от исполнения закона", - заключил сенатор.