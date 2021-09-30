ПАСЕ приняла резолюцию о координации усилий по реагированию на кризис в Афганистане

ПАРИЖ, 30 сентября. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) считает, что международному сообществу следует скоординировать формы своего реагирования на ситуацию в Афганистане. Об этом говорится в резолюции, принятой в четверг по докладу "Ситуация в Афганистане: последствия для Европы и региона". Трансляцию осенней сессии ведет из Страсбурга сайт организации.

ПАСЕ выражает свою "глубочайшую озабоченность" ситуацией, сложившейся в Афганистане после вывода войск США и их союзников и возвращения движения "Талибан" (запрещено в РФ) к власти. Эти события, как подчеркивается в резолюции, "положили начало фазе политической неопределенности, при которой продолжается насилие и не исключена вероятность возникновения гражданской войны". Такое положение дел "ведет к повышению рисков для мирной жизни, стабильности и безопасности в самом Афганистане, а также в регионе и за его пределами". Ассамблея убеждена, что решение возникающих проблем требует последовательного, скоординированного и согласованного реагирования международного сообщества, и считает, что государства - члены Совета Европы (СЕ) должны приложить все усилия для достижения этой цели, подчеркивается в документе.

В резолюции выражено сожаление ПАСЕ в связи с тем, что, "несмотря на единодушные и неоднократные призывы международного сообщества и первоначальные публичные заявления самого движения "Талибан", временное правительство страны не является ни всеобъемлющим, ни представительным". Ассамблея считает, что "только правительство, которое отражает политическое, религиозное и этническое разнообразие Афганистана, правительство, включающее женщин, а также участвующее в подлинном процессе примирения, может добиться прочного политического урегулирования". "Именно оно имело бы возможность стремиться к легитимности и международному признанию", - подчеркивают в Страсбурге.

ПАСЕ напоминает при этом нынешним властям Афганистана, что они могут быть привлечены к ответственности за нарушения прав человека и норм гуманитарного права, а также по международным законам о борьбе с терроризмом .

Роль ООН

Ассамблея в связи с этим выражает уверенность, что создание целевого, надежного и независимого мандата ООН по наблюдению за нарушениями прав человека в Афганистане станет наилучшим способом сбора объективной и систематической информации о происходящем на местах и доведения ее до сведения международного сообщества.

Кроме того, ПАСЕ считает важным, чтобы был обеспечен "полный, безопасный и беспрепятственный доступ ко всей территории Афганистана для ООН, ее специализированных учреждений и ее партнеров, равно как и всех организаций, занимающихся оказанием гуманитарной помощи, в том числе в отношении перемещенных лиц".

В резолюции особо подчеркивается, что "главнейшим императивом должно быть урегулирование жестокого гуманитарного кризиса, который оказывает негативное воздействие на условия жизни и на средства к существованию миллионов людей в результате сочетания затяжного военного конфликта, череды засух и пандемии COVID-19". Странам - членам СЕ надлежит также "поддерживать центральную роль ООН и ее специализированных учреждений в координации усилий международного сообщества в отношении Афганистана, начиная с гуманитарной помощи".

Диалог с талибами

При этом странам Совета Европы необходимо будет "поддержать создание механизмов, направленных на обеспечение того, чтобы замораживание афганских финансовых активов не привело к ухудшению социально-экономического положения населения". ПАСЕ считает необходимым также, чтобы эти страны "установили осторожный, прагматичный и нацеленный на действия диалог с талибами с целью решения проблемных областей, которые определены в настоящей резолюции". При этом им "следует согласовывать с "Талибаном" любые усиления их действий в данных сферах".

Как подчеркнул в четверг, представляя доклад, его автор Тони Ллойд, "следует вести переговоры с талибами, необходимо операционное взаимодействие". "Мы должны сделать Афганистан безопасным местом и послать четкий сигнал талибам. Наша помощь будет оказана, но она будет обусловлена уважением прав человека и отказом от терроризма", - сказал он.

"Наше взаимодействие даст многочисленные преимущества. Осторожно взаимодействовать с "Талибаном", выдвигая конкретные условия, позволит предотвратить терроризм и потоки беженцев", - считает докладчик.

В резолюции отмечается важность обеспечить дальнейшую эвакуацию иностранных граждан и имеющих на это право афганцев. При этом надлежит "приложить дополнительные усилия к тому, чтобы обеспечить координацию и эффективность операций по эвакуации".

В заключение ПАСЕ в своей резолюции призывает национальные парламенты государств - членов Совета Европы и государств-наблюдателей "тщательно контролировать действия своих правительств [в отношении Афганистана] и требовать от них отчета о том, каким образом они реагируют на ситуацию".