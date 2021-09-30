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Кулеба: Зеленский просил Эрдогана помочь решить с Путиным вопрос удерживаемых лиц

На полях Генассамблеи ООН президент Украины передал турецкому коллеге список из 450 человек, которые якобы удерживаются в Донбассе и России

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН передал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану список из 450 человек, которые якобы удерживаются в Донбассе и России, а также попросил его обсудить этот вопрос на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в четверг на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Президент Зеленский увиделся с президентом Эрдоганом в Нью-Йорке. <...> Мы, что называется, сверили часы по вопросам двусторонней повестки дня и по вопросам, которые Эрдоган имел намерение поднять в ходе встречи с президентом Российской Федерации. В частности, Зеленский передал Эрдогану список из 450 украинских заключенных и <...> попросил его, что называется, замолвить слово за них перед Путиным, потому что нам надо освобождать наших людей из российских застенков", - сообщил глава внешнеполитического ведомства Украины.

Ранее Зеленский передал аналогичные списки из 450 человек команде президента США Джо Байдена, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

Вопрос обмена лицами, удерживаемыми сторонами конфликта в Донбассе, является одним из основных пунктов минских соглашений. Согласно документу, обмен необходимо провести по формуле "всех на всех". Приверженность данному принципу обмена была подтверждена на состоявшемся в начале декабря 2019 года в Париже саммите в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина), после которого 29 декабря состоялся первый за два года масштабный обмен пленными между Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) и Украиной: республики Донбасса передали 76 человек, Киев вернул 124. Еще один обмен между Киевом и республиками прошел 16 апреля 2020 года, в ходе него Киев передал ДНР и ЛНР 14 человек и получил 20.

Однако задача обменять "всех на всех" по-прежнему остается нерешенной. Представители ДНР и ЛНР заявляют, что украинская сторона блокирует процесс взаимного освобождения удерживаемых, отказываясь выполнять обязательства по "юридической очистке" освобожденных людей.

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипЗеленский, Владимир АлександровичКулеба, Дмитрий Иванович
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