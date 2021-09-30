Еврокомиссар заявил, что страны Западных Балкан остаются верны идее вступления в ЕС

ЗАГРЕБ, 30 сентября. /ТАСС/. Процесс вступления в Европейский союз полон вызовов, а также сложен и продолжителен, но нет сомнений в том, что страны региона привержены этой идее. Об этом в четверг заявил европейский комиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи.

"Расширение всегда несло в себе различные мнения и много эмоций, много оптимизма и крайнего пессимизма одновременно. Прежде всего, чтобы добиться успеха в расширении, требуется приверженность. Это геостратегическое вложение в мир, безопасность, стабильность и экономический рост. Путь в ЕС, каким мы его знаем, долог, сложен и полон вызовов, но для меня нет сомнений в том, что Западные Балканы полностью привержены тому, чтобы стать частью ЕС, и поэтому мы делаем все возможное, чтобы это сделать", - заявил Варгейи. Он также отметил, что процесс интеграции не является интересом исключительно политических элит региона, но "отражает мнение граждан Западных Балкан, которые решительно поддерживают полную интеграцию региона в ЕС".

В ходе обсуждения процесса принятия в ЕС Северной Македонии и Албании еврокомиссар разделил позицию председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и подчеркнул, что он заинтересован в том, чтобы "были достигнуты приемлемые переговорные условия, которые позволят словенскому председательству провести первую межправительственную конференцию".

Ранее премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев подчеркивал, что расширение Европейского союза остается стратегической целью для стран Западных Балкан, и Северная Македония продолжит работу в этом направлении. Он уточнял, что европеизация и членство в ЕС не имеют альтернативы, в первую очередь из-за ценностей ЕС, которые подразумевают процветающее будущее.

В начале июля канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркивала, что страны балканского региона должны продолжать процесс сближения с Евросоюзом, так как это соответствует интересам сообщества. На состоявшемся в июне саммите "Австрия - Западные Балканы" представители балканских стран согласились с тем, что они были одинаково разочарованы, когда дело дошло до европейской интеграции и отношений ЕС со странами региона. Президент Сербии Александар Вучич заявлял, что Евросоюз устал от расширения, а страны Балканского региона устали от разговоров о вступлении в ЕС. Он также выразил сомнение в приеме государств региона в состав Евросоюза в ближайшие пять лет.

Официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория, а также Турция. Ни для одной из этих стран даже теоретически не определены возможные сроки вступления в ЕС.