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Ситуация на Корейском полуострове
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Рассмотрение в СБ ООН ситуации вокруг ракетных пусков КНДР отложили

Источник в штаб-квартире организации сообщил, что вопрос могут рассмотреть 1 октября

ООН, 30 сентября. /ТАСС/. Рассмотрение в Совете Безопасности ООН ситуации с ракетными пусками КНДР отложено. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в штаб-квартире организации.

Ранее в повестку дня заседания Совета Безопасности 30 сентября была внесена тема КНДР.

"[Рассмотрение] отложено. Возможно, до завтра", - сказал собеседник агентства. Источник не уточнил причин изменения программы.

Пхеньян 28 сентября впервые испытал новую гиперзвуковую ракету "Хвасон-8". Ранее на этой неделе Комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщил о запуске КНДР ракеты малой дальности в сторону Японского моря. 15 сентября КНДР запустила в том же направлении две баллистические ракеты, которые упали в исключительной экономической зоне Японии.

Теги
Ситуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
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