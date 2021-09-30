Рассмотрение в СБ ООН ситуации вокруг ракетных пусков КНДР отложили

ООН, 30 сентября. /ТАСС/. Рассмотрение в Совете Безопасности ООН ситуации с ракетными пусками КНДР отложено. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в штаб-квартире организации.

Ранее в повестку дня заседания Совета Безопасности 30 сентября была внесена тема КНДР.

"[Рассмотрение] отложено. Возможно, до завтра", - сказал собеседник агентства. Источник не уточнил причин изменения программы.

Пхеньян 28 сентября впервые испытал новую гиперзвуковую ракету "Хвасон-8". Ранее на этой неделе Комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщил о запуске КНДР ракеты малой дальности в сторону Японского моря. 15 сентября КНДР запустила в том же направлении две баллистические ракеты, которые упали в исключительной экономической зоне Японии.