Эрдоган назвал чиновника из Совета нацбезопасности США режиссером террористов в Сирии

АНКАРА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал координатора Совета национальной безопасности США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретта Макгурка "режиссером террористов" из Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией. Такое заявление турецкий лидер сделал журналистам на борту самолета, возвращаясь с переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

"В Белом доме есть человек по имени Макгурк, он гуляет в обнимку с террористами. Фактически он является режиссером террористов из РПК/СНС", - приводит в четверг слова Эрдогана агентство Anadolu. По его словам, Вашингтону "рано или поздно придется покинуть Сирию и оставить эти земли сирийскому народу".

Анкара выступает против сотрудничества Вашингтона с курдскими отрядами "Сил народной самообороны" (СНС), поскольку считает их сирийским ответвлением запрещенной в Турции РПК. Хотя США и признают ее террористической организацией, они настаивают на том, что именно совместная с СНС работа позволила вести успешную борьбу с экстремистской группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).