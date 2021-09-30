Сквер в Париже назовут именем убитого год назад учителя Самюэля Пати

ПАРИЖ, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Парижа планируют назвать сквер перед зданием столичного университета Сорбонна именем убитого год назад школьного учителя Самюэля Пати. Об этом в четверг сообщило агентство France-Presse со ссылкой на заместителя мэра города Лоранс Патрис.

По ее словам, открытие сквера состоится 16 октября в годовщину убийства преподавателя. "Это будет очень простая церемония", - отметила она. Патрис добавила, что в открытии примут участие родители и сестры Пати, которые дали согласие на этот проект.

Как указывает АФП, в настоящий момент этот сквер носит имя премьер-министра Третьей Республики Поля Пенлеве (1863-1933) по названию площади, на которой располагается. Власти Парижа подчеркивают, что площадь сохранит имя политического деятеля.

Учитель истории и географии Самюэль Пати был убит 16 октября 2020 года во французском городе Конфлан-Сент-Онорин (столичный регион Иль-де-Франс). Ранее на уроке, посвященном свободе слова, он продемонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные журналом "Шарли эбдо" пять лет назад. Как заявил глава антитеррористической прокуратуры страны Жан-Франсуа Рикар, преступление совершил 18-летний мужчина "чеченской национальности, имевший статус беженца".