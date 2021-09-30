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МИД Эфиопии дал 72 часа семерым сотрудникам ООН, чтобы покинуть страну

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что они вмешивались во внутренние дела страны

ПРЕТОРИЯ, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство Эфиопии объявило семерых сотрудников специализированных служб ООН персонами нон грата и предложило им покинуть территорию страны в течение ближайших 72 часов. Об этом говорится в сообщении МИД федеративной республики в четверг.

"Соответствующие лица получили письма о том, что в течение ближайших 72 часов им следует покинуть территорию Эфиопии, - говорится в заявлении. - Все они вмешивались во внутренние дела страны".

В опубликованный внешнеполитическим ведомством списке подлежащих к высылке включены представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), руководитель группы по мониторингу Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и сотрудники Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

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