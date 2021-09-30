В США не подтвердили, что застреливший сотрудника КГБ в Минске был американцем

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Власти США пока не могут подтвердить появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что мужчина, смертельно ранивший сотрудника КГБ в Минске 28 сентября и ликвидированный в результате ответного огня со стороны правоохранителей, был гражданином Соединенных Штатов. Об этом сообщила в четверг Джули Фишер, назначенная послом США в Минске.

"Мы заметили сообщения о вызывающем обеспокоенность инциденте со стрельбой в Минске 28 сентября", - написала она и отметила, что США осуждают насилие и "сожалеют о гибели" человека. "Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего", - добавила Фишер.

"Мы также видели, что белорусские и российские источники утверждали, что жертвой был гражданин США. На данный момент мы не можем подтвердить такие утверждения", - продолжила сотрудница Госдепа.

Ранее КГБ Белоруссии сообщил, что 28 сентября в ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, где могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником был открыт из ружья огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен. Ответным огнем стрелявший был убит. Следственным комитетом Белоруссии возбуждено уголовное дело по статье об убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.

Фишер в конце декабря прошлого года была назначена главой американского посольства в Белоруссии, однако в Минск она до настоящего момента не прибыла. Ранее Фишер, находясь в Литве, сделала ряд заявлений о поддержке гражданского общества Белоруссии, в ответ на что в Минске сообщили, что Фишер не может иметь никакого отношения к Белоруссии, так как не прошла аккредитацию в республике.