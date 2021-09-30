Представитель Берлускони опроверг факт интервью газете, но слова о Путине назвал верными

РИМ, 30 сентября. /ТАСС/. Представители бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони опровергают факт его интервью газете Stampa, опубликованного в четверг. В публикации якобы со слов Берлускони давалась оценка ряду итальянских и иностранных политиков.

Как отмечается в четверг на официальных страницах партии Берлускони "Вперед, Италия" в социальных сетях, политик "не давал никакого интервью "Стампе" и опровергает приписанные ему слова".

О каких именно словах идет речь, не уточняется. Однако, как отмечает телеканал Rainews24, в виду имеется переданное в косвенной речи суждение о том, что лидеры двух других правых партий, считающихся союзными Берлускони, - Маттео Сальвини из "Лиги" и Джорджа Мелони из "Братьев Италии" - не могут претендовать на пост премьера. "Шутите", - якобы ответил экс-премьер на соответствующее предположение.

Публикация Stampa строилась не как интервью - на вопросно-ответной форме, - а в виде авторского повествования журналиста издания с включением некоторых прямых цитат Берлускони и была охарактеризована как "беседа". Ее центральной мыслью было утверждение, что и итальянская, и международная политика испытывают трудности из-за нехватки политиков высокого уровня и подготовки. В связи с этим Берлускони упомянул президента РФ Владимира Путина, которого назвал последним выдающимся лидером на современной политической арене.

При этом официальный представитель Берлускони в беседе с ТАСС подтвердил верную передачу суждения политика о Путине. "Он [Берлускони] говорит это всегда", - подчеркнул собеседник агентства, но отметил при этом, что интервью "Стампе" политик тем не менее не давал.

29 сентября итальянский политик отметил 85-летний юбилей и получил поздравления и от российского президента Владимира Путина, с которым у него давно установились дружеские отношения.