Нацсовет ТВ Украины намерен через суд аннулировать лицензию телеканала "Наш"

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины намерен через суд аннулировать лицензию телеканала "Наш" (ООО "Наш 365") в связи с тем, что вещатель не устранил зафиксированные ранее нарушения и не оплатил штрафы более чем на 228 тыс. гривен (около $8,5 тыс.), а также за новые нарушения. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в четверг.

"Регулятор рассмотрел результаты еще одной внеплановой невыездной проверки телеканала "Наш", которая проводилась на основании мониторинга эфира за 22 июня 2021 года. Признано, что телеканал не только не устранил нарушения законодательства и не выполнил требования, не оплатил два штрафа общей суммой более 228 тыс. гривен, но и допустил новые нарушения законодательных норм по распространению высказываний, провоцирующих вражду. Нацсовет обратится в суд с иском об аннулировании лицензии", - отметило ведомство.

19 августа оно уже принимало решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала за трансляцию высказываний, которые якобы содержали "признаки скрытого призыва к агрессивным действиям".

Нацсовет неоднократно применял санкции к украинским телеканалам, обвиняя их в нарушении законодательства. В большинстве случаев нарушения касались трансляции запрещенных российских фильмов или выступлений с критикой существующего политического курса Украины.