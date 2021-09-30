В "Хезболлах" заявили, что бойцы сопротивления сбили беспилотник Израиля над югом Ливана

БЕЙРУТ, 30 сентября. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) израильских ВВС сбит бойцами сопротивления над южными районами Ливана. Об этом сообщила в четверг военно-информационная служба шиитской партии "Хезболлах".

"Бойцы сопротивления применили подходящее оружие для уничтожения вражеской цели в воздухе", - подчеркивается в заявлении. В документе также указывается, что беспилотник был поражен в небе над окрестностями населенного пункта Ятыр и рухнул в долине Вади-Марьямин. Предыдущий израильский беспилотник был сбит 1 февраля в районе Блида и попал в руки "Хезболлах".

Израильский военный представитель ранее подтвердил, что дрон потерпел крушение над югом Ливана, но отметил при этом, что угрозы попадания разведывательной информации в руки противника нет. По его словам, армия обороны Израиля ведет расследование причин падения летательного аппарата.

12 августа израильские военные сообщили о перехвате БПЛА, принадлежащего ливанской "Хезболлах". Он был замечен при подлете к границе и сбит в воздушном пространстве еврейского государства.

В соответствии с резолюцией 1701 Совбеза ООН на ливано-израильской границе действует режим прекращения огня, установленный после конфликта летом 2006 года. За его соблюдением следят миротворцы из Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ).