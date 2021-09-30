Рабочие группы РФ и США по стратегической стабильности проведут несколько встреч

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Третий раунд консультаций межведомственных делегаций России и США по стратегической стабильности пройдет после встреч двух рабочих групп, о формировании которых договорились стороны в Женеве в четверг. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам прошедшей встречи в рамках российско-американского диалога по стратегической стабильности в Женеве.

"Сегодня в Женеве прошло второе заседание межведомственных делегаций Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки в рамках двустороннего диалога по стратегической стабильности. Решение запустить этот комплексный, предметный и энергичный процесс было принято в июне президентом [РФ] Владимиром Путиным и президентом [США] Джо Байденом. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американскую делегацию - первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Дискуссия была насыщенной и содержательной", - сообщается в четверг на сайте МИД РФ.

Как отметили в МИД РФ, "делегации договорились сформировать две межведомственные рабочие группы экспертов: рабочую группу по принципам и задачам будущего контроля над вооружениями и рабочую группу по потенциалам и действиям, способным иметь стратегический эффект" и условились, что "рабочие группы проведут встречи, за которыми последует третье пленарное заседание".

Первый в 2021 году очный раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности состоялся 28 июля в Женеве.

Госдеп подтвердил договоренности с РФ об этом.