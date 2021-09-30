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Посольство Бахрейна в Израиле откроют до конца 2021 года

Как отметил глава израильского МИД, открытие посольства означает политическое сотрудничество между странами

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия посольства Бахрейна в Израиле состоится до конца 2021 года. О достижении такой договоренности с бахрейнским коллегой сообщил в четверг в Twitter глава израильского МИД Яир Лапид после инаугурации дипломатического представительства еврейского государства в Манаме.

"Сегодня мы перерезали ленточку и официально открыли посольство Израиля на Бахрейне в присутствии министра иностранных дел Бахрейна. Мы договорились о том, что до конца года будет открыто бахрейнское посольство в Израиле", - написал Лапид, который в четверг находится с первым в истории официальным визитом в Манаме. "Открытие посольства означает политическое сотрудничество между нашими странами", - добавил он.

Лапида ранее в четверг принял король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, министр провел встречу с наследным принцем, премьер-министром королевства Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой и главой МИД Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни.

15 сентября 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Затем о нормализации отношений с Израилем объявили Судан и Марокко. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

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