Байден объявил октябрь месяцем кибербезопасности в США

ТАСС, 30 сентября. Президент США Джо Байден в четверг провозгласил октябрь текущего года месяцем осведомленности о кибербезопасности. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Объявляю октябрь 2021 года месяцем осведомленности о кибербезопасности", - говорится в заявлении Байдена.

Президент призвал жителей США принять меры, необходимые для лучшей защиты себя от кибератак, а также внести вклад в борьбу с киберпреступностью. Байден также отметил, что кибератаки подрывают работу больниц, школ, полицейских участков, нефтепроводов, которые считаются жизненно важными учреждениями для общества.