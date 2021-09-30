Панама предупредила США о приближении к их границе 60 тыс. мигрантов

ГАВАНА, 30 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Панамы Эрика Муйнес заявила в четверг, что в настоящий момент более 60 тыс. мигрантов направляются к границе США и Мексики, Панама является одной из транзитных стран. Об этом она сообщила в интервью информационному порталу Axios.

По словам главы ведомства, большая часть мигрантов - гаитяне. Муйнес отметила, что миграционный кризис застал врасплох администрацию президента США Джо Байдена, несмотря на то, что панамские власти "забили тревогу тогда, когда должны были".

По данным портала, с начала года не менее 85 тыс. мигрантов из Гаити прошли через Панаму, там им оказывается медицинская помощь и предоставляется питание. "Когда мы принимаем их на своей территории, мы видим, что многие недоедают. Дети в ужасном состоянии, поэтому даже для их восстановления требуется время, - добавила министр. - Панама не может решить эту проблему в одиночку".

Как сообщил в среду офис ООН в Порт-о-Пренсе, не менее 3,7 тыс. мигрантов было выслано в Гаити из США с 19 сентября. Депортации начались после массового прибытия мигрантов на границу между Мексикой и США, где они организовали импровизированный лагерь в американском городе Дель-Рио (штат Техас), который был ликвидирован 24 сентября. С начала года из Соединенных Штатов было депортировано более 13 тыс. гаитян.