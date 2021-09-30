Администрация США положительно оценила консультации с Россией в Женеве

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Власти США считают, что российско-американские консультации по стратегической стабильности в Женеве были очень продуктивным, стороны обсудили целый ряд тем. Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель американской администрации, его слова привело агентство Reuters.

Как отметил сотрудник, состоялась "очень продуктивная встреча". Российскую межведомственную делегацию, как сообщалось ранее, возглавлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американскую - заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

"Сегодня дискуссия была очень динамичной и широкой, мы считаем, что удалось охватить целый ряд тем", - добавил представитель администрации. Он не привел подробностей. "Думаю, это стало хорошим продолжением встречи, которую мы провели в июле, делегации по-настоящему подробно и активно обмениваются мнениями", - сказал представитель американской администрации.

Как заявил в четверг журналистам Рябков, новый раунд консультаций РФ и США по стратегической стабильности показал готовность сторон двигать процесс дальше, хотя точек соприкосновения пока крайне мало.

Первый в 2021 году очный раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности состоялся 28 июля в Женеве.