Макрон назвал постыдным заявление премьера Мали о том, что Франция бросила эту страну

ПАРИЖ, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал постыдным заявления главы правительства Мали Чогеля Кокаллы Маиги о том, что Париж бросил его страну на произвол судьбы. Такое мнение французский лидер высказал в четверг, выступая на церемонии закрытия сезона "Африка 2020".

"Я был потрясен. Эти слова неприемлемы, - отметил он. - Тем более в тот день, когда мы проводили национальную церемонию в память Максима Бласко [французского солдата, погибшего в Мали 24 сентября], это недопустимо. Это позор и это не делает чести этому правительству, которое даже не является таковым, поскольку создано в результате двух государственных переворотов".

Глава временного правительства Мали Чогель Кокалла Маига в своем выступлении на 76-й сессии Генассамблеи ООН 25 сентября заявил, что новая ситуация, сложившаяся в результате окончания французской операции "Бархан", "ставит Мали перед свершившимся фактом и оставляет ее своего рода брошенной в воздухе". В этой связи власти страны намерены "искать пути и средства для более эффективного обеспечения безопасности в автономном режиме с другими партнерами", добавил премьер.