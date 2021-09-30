Анастасиадис получил поздравительное письмо Путина в связи с Днем независимости Кипра

НИКОСИЯ, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис получил в четверг поздравительное письмо от своего российского коллеги Владимира Путина в связи с предстоящим Днем независимости Кипра, который остров будет праздновать в пятницу, 1 октября. Об этом сообщила канцелярия Анастасиадиса.

"Поздравительное письмо президента Российской Федерации Владимира Путина было вручено сегодня президенту республики Никосу Анастасиадису послом России на Кипре Станиславом Осадчим по случаю годовщины провозглашения независимости Кипра", - говорится в сообщении.

В нем также сказано, что "в своем письме президент Путин заверяет, что Россия будет продолжать поддерживать усилия президента Анастасиадиса по достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного решения кипрской проблемы - решения, которое, по его словам, поможет укрепить мир и стабильность в Восточном Средиземноморье".

Кроме того, канцелярия главы островного государства сообщает, что "Путин также отметил, что отношения между двумя странами основаны на дружбе и взаимном уважении, и выразил уверенность в том, что существующее конструктивное сотрудничество между Россией и Кипром будет развиваться в областях, представляющих взаимный интерес, на благо народов двух стран".

"Наконец, президент России выражает особую признательность президенту Анастасиадису за его личный вклад в укрепление отношений между двумя странами и желает кипрскому народу дальнейшего прогресса и процветания", - отмечается в сообщении канцелярии президента Республики Кипр.

Кипр провозгласил свою независимость от британского колониального владычества в 1960 году. Каждую новую годовщину независимости на острове празднуют 1 октября, в связи с чем в столице страны Никосии в этот день устраивается традиционный военный парад.