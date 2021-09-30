Женщины провели в Кабуле акцию протеста против вводимых талибами запретов

КАИР, 30 сентября. /ТАСС/. Десятки жительниц Кабула провели в четверг демонстрацию протеста против различных ограничительных мер в отношении афганских женщин, которые вводятся захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщило агентство AAMAJ.

По его информации, основные требования афганок заключаются в том, чтобы радикалы восстановили женщин на рабочих местах и позволили девушкам и девочкам вернуться в школы и университеты. Главными лозунгами активисток стали "Женщины не должны быть маргинализированы!" и "Стигматизация женщин - это стигматизация всех людей". По отзывам очевидцев, в целом демонстрация прошла в мирном ключе, однако боевики движения стреляли в воздух для разгона участниц несанкционированной акции.

После того, как движение "Талибан" 15 августа без боя вошло в Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, радикалы начали устанавливать различные ограничения для женщин, в том числе введя временные запреты на образование и участие в решении общественно-политических вопросов. Подобные меры движение объясняет "необходимостью создать в Афганистане соответствующую исламскую среду".

После серии акций протестов в конце августа - начале сентября талибы запретили любые несанкционированные демонстрации. Как пояснило МВД "Исламского эмирата Афганистан" (используемое радикалами название государства), о целях мероприятия, лозунгах и иных деталях необходимо уведомлять соответствующие властные структуры не позднее чем за 24 часа.

Движение ликвидировало существовавшее почти 20 лет министерство по делам женщин, создав вместо него министерство исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного. Это аналог существовавшего в 1996-2001 годах (когда радикалы находились у власти в Афганистане) органа, наделенного функциями исламской "полиции нравов", под названием "Повеление благого и запрет предосудительного".

Правительство без участия женщин

7 сентября талибы огласили состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены радикального движения и преимущественно представители самой многочисленной этнической группы Афганистана - пуштуны.

В связи с этим многие государства заявили, что такой кабинет не является инклюзивным, призвав "Талибан" включить в него этноконфессиональные меньшинства страны и женщин.