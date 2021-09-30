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В ФРГ предполагаемую нацистскую преступницу поместили в следственный изолятор

Арестованная 96-летняя женщина при национал-социалистах служила секретарем коменданта и стенографисткой в концлагере Штуттгоф

БЕРЛИН, 30 сентября. /ТАСС/. Суд в федеральной земле Шлезвиг - Гольштейн поместил в следственный изолятор арестованную в четверг 96-летнюю жительницу ФРГ, которая при национал-социалистах служила секретарем коменданта и стенографисткой в концлагере Штуттгоф. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя судебной инстанции Фредерике Милхоффер.

"Суд огласил постановление об аресте обвиняемой. Теперь она отправлена в следственный изолятор", - отметила Милхоффер.

Ранее в четверг во второй половине дня правоохранительные органы Германии задержали не явившуюся в суд в городе Итцехо (федеральная земля Шлезвиг - Гольштейн) предполагаемую нацистскую преступницу. В этот день должен был начаться судебный процесс, но подозреваемая не явилась на заседание. Ее место нахождения было неизвестно, и суд принял решение о выдаче ордера на ее арест. В связи с этим слушание дела было перенесено на 19 октября.

Предполагаемая нацистская преступница подозревается в соучастии в убийстве более 10 тыс. человек. Следствие велось с 2016 года.

За шесть лет (с 1939 по 1945 год) в Штуттгофе погибли 65 тыс. человек.

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