Решение о подписях за отставку спикера Рады не согласовала фракция "Слуга народа"

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Инициатива по сбору подписей за отставку спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова не была согласована президентской фракцией "Слуга народа". Об этом заявил в четверг глава фракции Давид Арахамия, который выступил автором этой инициативы.

"Мы вообще на фракции не обсуждали отстранение [Разумкова]. Я воспользовался таким правом, как может сделать любой депутат, - запросить подписные листы за снятие спикера", - сказал он в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина-24". При этом он отметил, что планов лишить Разумкова депутатского мандата пока нет.

Арахамия призвал оставить решение вопроса о спикере Рады за фракцией. "Это кресло спикера фактически принадлежит "Слуге народа", и он был делегирован фракцией. Кто-то фантазирует, что это выборная должность. Если человек больше не "Слуга народа", или у него совпадают мысли со "Слугой народа", тогда он будет заменен, как и с другими должностями, например, в кабинете министров, замену которых мы планировали обсудить на этой неделе", - отметил он.

Парламентарий пояснил, что его инициатива связана в первую очередь с расхождением позиций фракции и спикера Рады по законопроекту о борьбе с олигархами. "Начались разные юридические отмашки, когда комитет выражает одну позицию, а юридическое управление другую. Мы видим, что в этом вопросе полностью расходятся у нас позиции. Кто-то не хочет вообще, чтоб закон был принят или принят в таком виде, чтоб он не работал", - заключил он.

Возможная отставка Разумкова

Ранее в четверг председатель Верховной рады сообщил, что фракция "Слуга народа" начала сбор подписей за его отставку. В интервью изданию "Украинская правда" Разумков заявил, что в случае его отзыва с поста спикера он не намерен уходить из политики. Спикер также отметил, что не все члены фракции поддерживают идею отправить его в отставку, и предположил, что такое решение было принято тайно. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подчеркнул, что глава государства не имеет отношения к этой инициативе.

О наличии разногласий между спикером Рады и президентской партией "Слуга народа" объявил на прошлой неделе советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он перечислил такие пункты разногласий, как несогласие Разумкова с введением санкций против граждан Украины, в том числе в отношении главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, с объявлением санкций против оппозиционных каналов "112 Украина", "Ньюсуан", "Зик". Подоляк также отметил критику со стороны спикера Рады в адрес предложенного президентом страны закона о противодействии влиянию олигархов.