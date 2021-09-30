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Талибы устроили в Кабуле прием для зарубежных дипломатов

Представитель радикалов Забихулла Муджахид заявил о готовности руководства "Талибана" предоставить каждой стране все необходимые условия для реализации проектов, не завершенных на афганской территории

КАИР, 30 сентября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) организовало в четверг прием и ужин для представителей иностранных дипмиссий в Кабуле. Об этом сообщил на своей странице в Twitter представитель радикалов Забихулла Муджахид.

Он выложил фотографии и видеозаписи с мероприятия, на котором в том числе присутствовали посол России Дмитрий Жирнов, главы дипмиссий Пакистана и Узбекистана Мансур Ахмад Хан и Ёдгорхужа Шадманов соответственно.

"Тот факт, что вы продолжали свою работу даже во время важных политических преобразований, показывает, что ситуация с безопасностью в Афганистане стабильна, ответственность за это несет новое правительство. Мы благодарим все государства, которые предоставляют гуманитарную помощь афганскому народу и которые заявили о намерении взаимодействовать с нашим кабинетом министров", - заявил назначенный радикалами на должность главы МИД Афганистана во временном кабмине мавлави Амир Хан Моттаки.

Он заявил о готовности руководства "Талибана" предоставить каждой стране все необходимые условия "для реализации проектов, не завершенных на афганской территории".

На встрече также присутствовали представители руководства талибов, в том числе мулла Абдул Гани Барадар, назначенный заместителем председателя временного правительства.

Ситуация в стране

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы.

15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана, а 7 сентября огласили состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены радикального движения и преимущественно представители самой многочисленной этнической группы Афганистана - пуштуны. Многие государства заявили, что такой кабинет не является инклюзивным, призвав "Талибан" включить в него этноконфессиональные меньшинства страны и женщин.

Ни одно государство мира пока не признало легитимность сформированного радикалами кабмина.

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