Пентагон зафиксировал рост числа самоубийств среди военнослужащих США

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Министерство обороны США зарегистрировало увеличение числа самоубийств американских военнослужащих, в 2020 году покончили с собой 580 человек. Об этом говорится в опубликованном в четверг ежегодном докладе Пентагона.

Как следует из документа, в действующих частях в прошлом году покончили с собой 384 человека, в том числе в сухопутных войсках - 175, ВВС - 81, ВМС - 66 и Корпусе морской пехоты - 62. Среди бойцов Национальной гвардии и резервистов суицид совершили 196 человек. "Мы признаем, что показатели не меняются в желаемом направлении, и подтверждаем намерение работать с целью снижения числа самоубийств во всех родах войск", - говорится в докладе.

Из предыдущих аналогичных документов следует, что в 2018 году самоубийство совершил 541 американский военнослужащий, а в 2019 году - 498. Как сообщила в среду газета USA Today со ссылкой на уточненные данные представителей оборонного ведомства, в позапрошлом году покончили с собой не 498, а 504 военнослужащих.

"Представленные данные вызывают беспокойство. Число самоубийств среди военнослужащих и членов их семей по-прежнему остается слишком высоким, ситуация не меняется в верном направлении", - заявил в четверг министр обороны США Ллойд Остин.

Пентагон отмечает негативное влияние пандемии нового коронавируса на американских военнослужащих. Вместе с тем ведомство не считает, что рост числа самоубийств обусловлен именно этим фактором.

Американские специалисты ранее отмечали, что есть прямая взаимосвязь между количеством дней, проведенных в боевой обстановке, и уровнем самоубийств. Однако основными факторами, толкающими на суицид, являются такие проблемы личного характера, как несбывшиеся надежды, неудачный брак, финансовые трудности и стресс, констатировали исследователи.