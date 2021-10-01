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СМИ: КНДР заявила об испытании новой зенитной ракеты

По данным радиостанции "Голос Кореи", запуск произвели с целью "подтвердить практичность работы пусковой установки, радиолокатора и проверить боевые характеристики ракеты"

ТАСС, 1 октября. КНДР заявила о проведении 30 сентября испытательного пуска новой зенитной ракеты. Об этом сообщила в пятницу центральная радиостанция народной республики "Голос Кореи".

По ее данным, запуск был произведен с целью "подтвердить практичность работы пусковой установки, радиолокатора и проверить боевые характеристики ракеты", разработанной Академией военных наук КНДР.

Как отметили в академии, в ходе испытаний были подтверждены увеличение точности наведения ракеты, скорости реакции и дальности поражения цели за счет внедрения новых технологий.

Пхеньян 28 сентября впервые испытал новую гиперзвуковую ракету "Хвасон-8". Ранее на этой неделе Комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщил о запуске КНДР ракеты малой дальности в сторону Японского моря. 15 сентября КНДР запустила в том же направлении две баллистические ракеты, которые упали в исключительной экономической зоне Японии.

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