Блинкен заявил, что мяч в диалоге по ядерной сделке на стороне Ирана

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Иран должен принять решение по вопросу о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по его ядерной программе, но долго Соединенные Штаты ждать не будут. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в четверг журналистам в Питтсбурге, где он принимал участие в заседании созданного США и Евросоюзом совета по торговле и технологиям.

"Они [иранцы] не вели переговоры уже три месяца. У них были выборы, было сформировано новое правительство, но они не возобновили переговоры. Так что решение пока не принято, и мяч остается на их стороне, но ненадолго", - заявил Блинкен. Его слова приводит пресс-служба Госдепартамента.

Госсекретарь пояснил, что в случае, если Иран будет и дальше продолжать развивать свою ядерную программу, так и не возобновив переговоры, наступит момент, когда "простого возвращение обратно к СВПД на определенном этапе уже не будет достаточно".

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере, а также возвращения США в СВПД.

Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня. 21 сентября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что переговоры по возобновлению в полной мере действия ядерной сделки вновь начнутся в Вене в течение нескольких недель.