{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сейм Польши утвердил решение о продлении ЧП на границе с Белоруссией на 60 дней

Главной причиной введения стала ситуация на границе, которую пытаются массово пересечь мигранты с Ближнего Востока

ВАРШАВА, 1 октября. /ТАСС/. Нижняя палата польского парламента (Сейм) утвердила решение правительства о продлении чрезвычайного положения, введенного в регионах на границе с Белоруссией из-за сложной миграционной ситуации. Голосование было проведено парламентариями поздним вечером в четверг. За продление ЧП выступили 237 депутатов, против были 179, воздержался 31.

Чрезвычайное положение было введено Польшей 3 сентября в приграничной зоне шириной 3 км. Это решение затронуло 115 населенных пунктов в Подляском воеводстве и 68 - в Люблинском. В частности, оно означает запрет на проведение массовых и увеселительных мероприятий, дежурство полиции в усиленном режиме, проверки документов. На указанной территории не могут находиться лица, которые там не живут, не работают или не учатся.

ЧП было введено в Польше на 30 дней. Распоряжение утратит силу 1 октября. По закону власти могут продлить его только на 60 дней.

Главной причиной введения такого режима польское правительство назвало кризисную ситуацию на границе с Белоруссией, которую пытаются массово пересечь мигранты с Ближнего Востока. С августа в Польшу стремились пробраться почти 10 тыс. нелегальных переселенцев. Более 8,5 тыс. таких попыток были предотвращены пограничниками. 1,2 тыс. мигрантов задержаны и содержатся в охраняемых центрах в Польше. Установлено, что около 50 из них могут представлять угрозу для страны, так как связаны с террористическими организациями и преступными группировками.

Власти республики возлагают ответственность за происходящее на белорусское руководство, которое, по утверждению Варшавы, способствует перевозке беженцев в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

Теги
БелоруссияПольша
Власти США признали, что не имеют ресурсов для высылки всех нелегальных мигрантов
По данным властей, на территории страны незаконно находятся не менее 11 млн человек
Читать полностью