Великобритания с 1 октября перестанет пускать в страну граждан ЕС без загранпаспортов

ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Граждане Евросоюза с пятницы не смогут въезжать в Великобританию по своим национальным удостоверениям личности и будут обязаны предъявлять на границе загранпаспорт. Изменение правил, уравнявшее жителей ЕС, Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Швейцарии с гражданами третьих стран, вступило в силу 1 октября.

Это решение было анонсировано Лондоном еще в октябре прошлого года. Основной целью шага, сделать который стало возможно после выхода Великобритании из Евросоюза, была заявлена борьба с поддельными удостоверениями личности. По данным британского МВД, европейские национальные удостоверения личности - одни из самых часто изымаемых на британской границе фальшивых документов.

"Великобритания гордится своей исторической открытостью миру, и Глобальная Британия [концепция британского правительства, призванная продемонстрировать новую роль Великобритании в мире после выхода из ЕС] продолжит эту традицию", - говорится в распространенном заявлении министра внутренних дел королевства Прити Пател. "Мы должны пресечь действия преступников, которые хотят нелегально въехать в нашу страну при помощи поддельных документов", - добавила она. По словам Пател, подобная мера позволит Лондону "вернуть себе контроль над иммиграционной системой". Таково было одно из обещаний, данных во время референдума по Brexit в 2016 году.

Новые правила не распространяются на проживающих в Великобритании граждан ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии, которые до 30 июня этого года успели подать документы на получение полного или частичного статуса оседлости. Они смогут въезжать в королевство по национальному удостоверению личности вплоть до 31 декабря 2025 года. По данным на конец августа этого года, таких разрешений было выдано около 5,4 млн.

Однако, как пишет газета The Guardian, в Брюсселе опасаются, что новая система приведет к путанице при регистрации на рейс в Великобританию, учитывая, что статус оседлости не подтверждается никаким дополнительным документом. Чтобы уточнить статус пассажира при регистрации на рейс, представители авиакомпаний должны будут зайти на сайт британского правительства, чтобы проверить электронный код, сгенерированный пассажиром на его телефоне или ноутбуке. Издание цитирует неназванного европейского дипломата, высказавшего опасения, что авиакомпании могут не до конца освоить все нюансы сложной иммиграционной системы и не пустить на борт человека, который имеет право въехать на остров без паспорта.