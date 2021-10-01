Власти США признали, что не имеют ресурсов для высылки всех нелегальных мигрантов

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Власти США считают, что на территории страны находятся нелегально не менее 11 млн человек, профильные службы не имеют необходимых ресурсов, чтобы всех их выслать, и должны действовать более разборчиво. Об этом говорится в опубликованных в четверг на сайте Министерства внутренней безопасности (МВБ) США рекомендациях для входящей в структуру данного ведомства Службы иммиграционного и таможенного контроля.

"Согласно имеющимся оценкам, в США находятся более 11 млн человек, не являющихся гражданами, которые не имеют надлежащих документов или подлежат высылке по иным причинам. У нас нет ресурсов, чтобы задержать и попытаться выдворить всех этих людей, не являвшихся гражданами [США], - подчеркнул министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас. - Поэтому нам следует действовать по собственному усмотрению и определять, в отношении кого в первую очередь принимать меры, направленные на обеспечение соблюдения иммиграционного законодательства".

Как отметил министр, сотрудникам службы, которые принимают решения о высылке нелегальных мигрантов, следует "оценивать конкретного человека и всю совокупность фактов и обстоятельств". "Главный вопрос состоит в том, представляет ли данное лицо, не имеющее гражданства, угрозу для общественной безопасности", - подчеркнул Майоркас. Он добавил, что "иммиграционный статус человека" не должен быть единственным фактором при принятии решения.

Президент США Джо Байден в январе текущего года после инаугурации подписал ряд указов, в том числе смягчил миграционное законодательство страны. Позднее действующая американская администрация подверглась жесткой критике в свете притока людей, которые незаконно пытаются проникнуть в США из Мексики. Политические оппоненты, в частности, утверждают, что происходящее стало следствием слишком мягкого подхода нового главы Белого дома к нелегальной иммиграции.