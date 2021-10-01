Nikkei: главы МИД и Минобороны Японии могут сохранить посты в новом правительстве

ТОКИО, 1 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги и глава оборонного ведомства Нобуо Киси, как ожидается, сохранят свои посты во время предстоящих перестановок в правительстве. Об этом в пятницу со ссылкой на источники сообщила газета Nikkei .

Также, по ее сведениям, следующим министром финансов станет бывший министр, ответственный за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, Сюнъити Судзуки. Он отвечал за подготовку к Играм с августа 2017 по октябрь 2018 года и с апреля по сентябрь 2019 года.

Нынешний глава Минфина и вице-премьер Таро Асо занимает эти посты с декабря 2012 года. Как ожидается, после перестановок он станет заместителем председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Пока не известно, будет ли сохранена должность вице-премьера в новом правительстве и кто именно ее займет.

Перестановки в японском правительстве пройдут после утверждения нового председателя ЛДП Фумио Кисиды на посту премьера. Парламент страны, где большинство мест занимают депутаты от ЛДП, соберется для выборов следующего главы кабмина 4 октября.

Избрание Кисиды новым председателем правящей в Японии партии состоялось 29 сентября. Во втором туре он обошел своего главного оппонента - экс-главу МИД и Минобороны Таро Коно. Выборы прошли в связи с истечением полномочий премьер-министра Ёсихидэ Суги, который занял этот пост в прошлом году из-за внезапной отставки Синдзо Абэ. Сам Суга от участия в выборах председателя ЛДП отказался.