Новый глава правящей в Японии партии провел перестановки в ее руководстве

ТОКИО, 1 октября. /ТАСС/. Новый председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисида провел перестановки в руководящем составе партии. Перестановки были официально утверждены в пятницу на внеочередном собрании партии.

"Для того, чтобы защитить уклад жизни, работу наших граждан и все общество нам необходимо принять решительные шаги по укреплению экономики", - приводит агентство Kyodo слова Кисиды, который утвердил список перестановок. Новым генеральным секретарем ЛДП станет бывший министр по восстановлению экономики Акира Амари, который представлял Японию на переговорах по соглашению о Транстихоокеанском партнерстве. На посту генсека ЛДП Амари сменит Тосихиро Никаи, который является рекордсменом по пребыванию на этой должности (с 2016 года). Помимо выполнения партийных функций, он отвечал за развитие отношений с Пекином и внес большой вклад в согласование визита председателя КНР Си Цзиньпина в Японию в 2020 году, который в итоге так и не состоялся из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Санаэ Такаити, которая была оппонентом Кисиды в борьбе за место председателя ЛДП возглавит партийный политсовет. Она уже занимала эту должность с 2012 по 2014 год. Нынешний министр финансов, вице-премьер Таро Асо станет заместителем председателя партии. Асо был премьером Японии с 2008 по 2009 год, а с декабря 2012 года он неизменно занимал посты вице-премьера и министра финансов.

Бывший министр, ответственный за проведение Олимпиады и Паралимпиады в Токио Тосиаки Эндо стал главой избирательной комиссии. Председателем исполнительного совета партии назначен Тацуо Фукуда - сын бывшего премьера Ясуо Фукуды и внук еще одного экс-главы японского правительства Такэо Фукуды.

Экс-глава МИД и Минобороны Японии Таро Коно, который был основным соперником Фумио Кисиды на прошедших выборах назначен на пост главы партийного управления по связям с общественностью. Эта должность не относится к разраду руководящих в партии, однако достаточно важна с учетом предстоящих осенью парламентских выборов

Избрание Кисиды новым председателем правящей в Японии партии состоялось 29 сентября. Во втором туре он обошел своего главного оппонента - экс-главу МИД и Минобороны Таро Коно. Выборы прошли в связи с истечением полномочий премьер-министра Ёсихидэ Суги, который занял этот пост в прошлом году из-за внезапной отставки Синдзо Абэ. Сам Суга от участия в выборах председателя ЛДП отказался.