В МИД Индии заявили, что Китай наращивает войска в Ладакхе

НЬЮ-ДЕЛИ 1 октября. /ТАСС/. Китай продолжает усиливать свою военную группировку на границе в Восточном Ладакхе, в связи с этим Индия вынуждена прибегать к ответным мерам. Об этом заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.

"Китай продолжает размещать большое количество войск и вооружений в приграничных районах. Именно в ответ на действия Китая нашим вооруженным силам пришлось предпринять соответствующие меры, чтобы гарантировать полную защиту интересов безопасности Индии", - цитирует в пятницу газета "Хинду" заявление представителя МИД.

По словам Багчи, Китай несет полную ответственность за военную напряженность на границе с Индией в Восточном Ладакхе. "К серьезному нарушению мира и спокойствия вдоль Линии действительного контроля (ЛАК) в Восточном Ладакхе привело значительное сосредоточение китайских войск, их провокационное поведение и односторонние попытки изменить статус-кво в нарушение всех наших двусторонних соглашений с Китаем", - подчеркнул индийский дипломат.

Как отметил Багчи, попытки Пекина переложить вину за напряженность в Ладакхе на Индию не имеют под собой никакого основания. "Мы ожидаем, что китайская сторона будет содействовать урегулированию положения в Восточном Ладакхе, при полном соблюдении двусторонних соглашений и протоколов", - сказал он.

Заявление представителя МИД Индии стало реакцией на новые утверждения Китая о том, что первопричиной напряженности в двусторонних отношениях стали экспансионистские действия Нью-Дели. Так, в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чунин заявил, что "Индия давно проводит наступательную политику в отношении Китая, осуществляя вторжение своих военнослужащих на китайскую территорию".

В начале мая 2020 года в восточном Ладакхе возникло опасное противостояние индийской и китайской армий. К нему привели столкновения у озера Пангог-Цо 250 военнослужащих двух стран, стычки между которыми повторились в ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван и привели к погибшим с обеих сторон. В связи с этим Индия и Китай перебросили в Ладакх тяжелые вооружения и авиацию, численность военных группировок каждой из сторон была доведена до 50 тыс. человек. После серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях Индия и КНР 10 февраля 2021 года начали взаимный отвод войск из спорных районов на границе, который пока не закончился.