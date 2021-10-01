Транзит российского газа через Украину в Венгрию прекращен

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Транзит российского природного газа через территорию Украины в Венгрию прекращен с пятницы, 1 октября. Об этом говорится в сообщении компании "Оператор ГТС Украины".

"01 октября 2021 года с началом новых газовых суток (07:00) остановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии", - отмечается в нем.

Также в компании сообщили, что Украина лишилась возможности импорта природного газа из Венгрии по так называемому виртуальному реверсу из-за прекращения транзита по украинской территории российского природного газа венгерской стороне. "С учетом того, что импорт природного газа из Венгрии осуществлялся путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют", - отмечается в нем.