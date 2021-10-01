Лукашенко отказался говорить о Тихановской в интервью CNN

ТАСС, 1 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не стал обсуждать представителя оппозиции Светлану Тихановскую с корреспондентом Мэттью Чэнсом во время интервью телеканалу CNN.

"Значит, про персонаж в женском роде я не буду говорить. Я не воюю с женщинами, и я не хочу характеризовать ее", - сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что лидер оппозиции - это "человек, проживающий в конкретной стране и имеющий другую точку зрения". "Я знаю этих людей (оппозицию - прим. ТАСС) в Белоруссии. Они на вашей стороне и получают от вас деньги", - заявил Лукашенко американскому журналисту.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.