Власти Грузии заявили, что Саакашвили не пересекал границу страны

ТБИЛИСИ, 1 октября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в пятницу утверждал, что вернулся на родину, не пересекал государственную границу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД.

"Он [Саакашвили] не пересекал государственную границу Грузии", - сказала сотрудница пресс-службы МВД.

Председатель правящей в стране партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе также заявил, что Саакашвили не находится в республике. "Саакашвили в Батуми не находится. Видео Михаила Саакашвили не записано в Грузии", - сказал он.

Саакашвили в пятницу написал в Facebook, что прибыл на родину спустя восемь лет после отъезда. Позже бывший президент опубликовал видеозапись, на которой утверждал, что находится в Батуми. Власти Грузии неоднократно заявляли, что его сразу же арестуют, как только он прибудет на родину.

Экс-глава Грузии в понедельник сообщил, что купил билет на самолет на вечер 2 октября до Тбилиси - к выборам в местные органы власти. Позже в сети появились фотографии его забронированного билета, из которых следовало, что он собирается прилететь на родину со своей матерью Гиули Аласанией.