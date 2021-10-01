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Секретарь правящей в Грузии партии заявил, что Саакашвили не покидал Украину

ТБИЛИСИ, 1 октября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который утверждал, что находится в грузинском городе Батуми, не покидал пределов Украины. Об этом в пятницу на брифинге заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", депутат Мамука Мдинарадзе.

"Саакашвили не покидал Украину. Сейчас он находится в какой-то дыре и по телефонам что-то планирует. У нас есть неопровержимая информация о том, что он не покидал Украину", - сказал Мдинарадзе.

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УкраинаГрузияСаакашвили, Михаил Николаевич
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