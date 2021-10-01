Лукашенко заявил, что в госструктурах должны работать патриоты

МИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при подборе кадров на высшие государственные должности не всегда хватает глубины изучения кандидатов, и здесь во главе угла чистота кадрового состава. Он провел в пятницу совещание с руководством администрации президента.

"Я не должен вам об этом напоминать. Но иногда приходится, потому что порой не хватает глубины изучения кандидатов на те или иные должности. На выходе мы их потом меняем, непозволительно долго открыты вакансии. Хотелось бы знать, как ведется работа с резервом кадров", - сказал на совещании Лукашенко, его слова приводит БелТА.

По словам главы государства, в том, что касается кадровой работы, "во главе угла чистота кадров", и это касается не только администрации президента, в это " вовлечено все руководство страны". "Не будет этой чистоты, и если у нас порядка в головах не будет наверху, [тогда] не надо от общества требовать этого порядка. В государственных структурах должны работать профессионалы с твердой государственной позицией, патриоты", - заключил Лукашенко.