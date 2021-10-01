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СМИ: Саакашвили находится в городе Трускавец

ТБИЛИСИ, 1 октября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который утверждает, что находится в грузинском городе Батуми, на самом деле не покидал пределов Украины и пребывает в городе Трускавец (Львовская область). Об этом в пятницу сообщил грузинский телеканал Imedi.

По данным его источников, Саакашвили 25 сентября из Амстердама прибыл на Украину, после чего он никуда не выезжал, переехал в Трускавец и последние четыре дня находится там. Телеканал не стал раскрывать имя собеседника, который сообщил эту информацию.

Теги
УкраинаГрузияСаакашвили, Михаил Николаевич
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