БЕЛГРАД, 1 октября. /ТАСС/. Полиция Черногории арестовала экс-главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна по запросу Интерпола после многонедельного розыска. Об этом сообщило в пятницу Управление полиции Черногории.

"Лишен свободы И. Ч. 55 лет, гражданин РФ, который разыскивается московским отделением Интерпола за взятку <...> и злоупотребление служебным положением", - говорится в сообщении.

Как сообщает портал IN4S, речь идет о "бывшем банкире Игоре Чуяне, который с 2012 по 2018 год незаконно получил свыше 340 млн рублей".

Отмечается, что Чуяна задержали в Тивате после разыскных мероприятий, продолжавшихся несколько недель.

Судья высшего суда в Подгорице вынес меру пресечения в виде содержания под стражей.