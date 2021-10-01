{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Полиция Черногории арестовала экс-главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна

Игоря Чуяна задержали в Тивате
Игорь Чуян Екатерина Кузьмина/РБК
Описание
Игорь Чуян
© Екатерина Кузьмина/РБК

БЕЛГРАД, 1 октября. /ТАСС/. Полиция Черногории арестовала экс-главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна по запросу Интерпола после многонедельного розыска. Об этом сообщило в пятницу Управление полиции Черногории.

"Лишен свободы И. Ч. 55 лет, гражданин РФ, который разыскивается московским отделением Интерпола за взятку <...> и злоупотребление служебным положением", - говорится в сообщении.

Как сообщает портал IN4S, речь идет о "бывшем банкире Игоре Чуяне, который с 2012 по 2018 год незаконно получил свыше 340 млн рублей".

Отмечается, что Чуяна задержали в Тивате после разыскных мероприятий, продолжавшихся несколько недель.

Судья высшего суда в Подгорице вынес меру пресечения в виде содержания под стражей.

Теги
Чуян, Игорь ПетровичЧерногория
Лукашенко: готовившие теракты в Белоруссии ячейки контактировали со спецслужбами США
Замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек ранее сообщил, что сотрудники ведомства пресекли деятельность организованной экстремистской сети "Рабочы рух"
Читать полностью